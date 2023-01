SCR Altach verpflichtet Keeper Jungdal von AC Milan

via

Der SCR Altach verpflichtet den dänischen U21-Nationaltorhüter Andreas Jungdal von AC Milan. Der 20-Jährige unterschreibt bei den Vorarlbergern einen Leihvertrag bis zum Sommer 2023, im Anschluss besteht die Option einer festen Verpflichtung.

Der 1,95m große Torhüter kam im Juli 2019 von Vejle nach Mailand, wo er unter anderem von den Torhüterlegenden Dida und Flavio Roma trainiert wurde. Jungdal kam bei Milan in der Primavera-Mannschaft zum Einsatz, in der Spielzeit 20/21 hielt er in 23 Partien achtmal seinen Kasten sauber.

Seit letzter Saison gehörte der in Singapur geborene Däne der Trainingsgruppe der 1. Mannschaft an. Immer wieder wurde er von Stefano Pioli als Ersatz-Torhüter mitgenommen, beispielsweise verfolgte er elf Champions-League-Partien von der Bank aus. Erst kürzlich feierte er sein Debüt in der U21-Nationalmannschaft beim 3:0-Testerfolg Dänemarks über Ungarn.

