Sechs Bundesliga-Klubs im Einsatz: Heute live auf Sky

Am Wochenende wartet die 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga (ab 16.00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) mit sechs spannungsgeladenen Partien auf euch.

Der Spieltag wird am Samstag eröffnet, wenn die Wiener Austria die Gäste aus Hartberg in Wien Favoriten empfängt. Ob die Veilchen im Kampf um die Meistergruppe erneut gewinnen, ist ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich kommt es in der Südstadt zum Duell Admira gegen den LASK. Kann Andreas Herzog mit seinem Team einen Heimsieg feiern? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Außerdem wird die Partie Ried gegen WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen. Die drei Spiele werden überdies in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Die 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 19. Februar 2022

16:00 Uhr:

FK Austria Wien – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Flyeralarm Admira – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SV Guntamatic Ried – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Martin Stranzl

