Sechs Jahre Sperre für Zehn-Kilometer Weltrekordler Kipruto

Der kenianische Langstreckenläufer Rhonex Kipruto ist von der Leichtathletik-Integritäts-Einheit ein Jahr nach einer vorerst provisorischen Sperre wegen Dopings am Mittwoch für sechs Jahre gesperrt worden.

Dem 24-Jährigen wird Blutdoping vorgeworfen, worauf die Unregelmäßigkeiten in seinem biologischen Pass zurückzuführen seien. Kipruto gewann bei der WM 2019 in Doha Bronze über 10.000 m und stellte 2020 in Valencia mit 26:24 Minuten einen Weltrekord im 10-km-Straßenlauf auf.

Die Resultate werden nun annulliert. Kipruto, der nun bis Mai 2029 gesperrt ist, kann gegen das Urteil noch Einspruch beim CAS einlegen.

(APA).

Beitragsbild: Imago.