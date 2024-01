Sechs ÖHB-Spieler auf Shortlist fürs Allstar-Team

Gleich sechs österreichische Nationalspieler dürfen bei der Handball-EM auf eine Nominierung ins Allstar-Team hoffen.

Torhüter Constantin Möstl, Linksaußen Sebastian Frimmel, Kapitän Nikola Bylik, Spielmacher Lukas Hutecek, Rechtsaußen Robert Weber und der Kreisläufer Tobias Wagner stehen auf der Shortlist für die prestigeträchtige Wahl der Europäischen Handballföderation (EHF).

Bis Sonntag haben nun Fans im Internet die Möglichkeit, eine Stimme für ihre Favoriten unter den jeweils sechs Vorschlägen pro Position abzugeben. Die Meinung der Fans fließt am Ende zu 40 Prozent in das Ergebnis ein, die übrigen 60 Prozent liegen in den Händen von EHF-Experten.

Bild: Imago