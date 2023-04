Sechs-Tore-Spektakel! Brighton holt trotz dreifachem Rückstand Remis gegen Brentford

Ein Sechs-Tore-Spiel zwischen Brighton and Hove Albion und FC Brentford geht mit einem 3:3-Unentschieden aus.

Pontus Jansson bringt Brentford in der zehnten Minute in Führung. Kaoru Mitoma gleicht zwar in der 21. Minute für Brighton aus, wenige Sekunden später kann Ivan Toney erneut Brentford in Führung schießen. Danny Welbeck gleicht in der 28. Minute zum 2:2-Pausenstand aus.

In der zweiten Hälfte bringt Brentford-Innenverteidiger Ethan Pinnock sein Team die 3:2-Führung, doch in der 90. Minute gleicht Weltmeister Alexis Mac Allister per Elfmeter zum 3:3-Remis aus.

Bild: Imago