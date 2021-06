Sechsstellige Summe: City verpflichtet 13-Jährigen

Dass Manchester City viel Geld in die Hand nimmt, um gute Spieler zu verpflichten, ist kein Geheimnis. Der Transfer von Leke Drake ist dennoch sehr außergewöhnlich. Er ist 13 Jahre alt und spielte zuletzt in der Jugend des Stevenage FC.

Das Kuriose an diesem Deal ist die Ablösesumme. Laut des Mirror zahlte City für Drake etwa 520.000 Euro. Eine absurde Summe für einen 13-Jährigen. Der junge Spieler sei aber sehr begehrt. Offenbar hatten auch Manchester United und der FC Chelsea Interesse an ihm.

#StevenageFC can confirm that Academy youngster Leke Drake has joined Manchester City. ✍️

— Stevenage FC 🔴⚪ (@StevenageFC) June 1, 2021