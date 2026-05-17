Sechster Saisontreffer von Campbell bei Union-Niederlage

Eileen Campbell hat im letzten Saisonspiel der deutschen Frauen-Bundesliga ihren sechsten Saisontreffer erzielt.

Die 25-jährige Vorarlbergerin traf am Sonntag im Auswärtsspiel von Union Berlin bei Eintracht Frankfurt in der 23. Minute zum 2:0, zog mit ihrem Team am Ende aber mit 2:4 den Kürzeren.

Die Berlinerinnen beendeten die Meisterschaft auf Rang neun, die Frankfurterinnen wurden hinter dem überlegenen Meister FC Bayern und dem VfL Wolfsburg Dritter.

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