„Seh keinen Sinn mehr“: Mexiko-Legende Ochoa bestätigt Rücktritt

WM-Rekordler Guillermo Ochoa hat seinen Rücktritt nach der Fußball-WM und mehr als 20 Jahren in der Nationalmannschaft von WM-Mitgastgeber Mexiko bestätigt. Die Nationalmannschaft sei immer sein Kompass gewesen, betonte der Torhüter. Aber jetzt gehe diese Zeit zu Ende. „Ich sehe keinen Sinn mehr im Fußball. Ich sehe keinen Sinn mehr darin, weiterzuspielen“, sagte er der FIFA.

Ochoa kommt bisher auf 153 Einsätze für „El Tri“, am 13. Juli noch während der WM in Mexiko, den USA und Kanada wird er 41 Jahre alt. Zusammen mit dem Argentinier Lionel Messi (38) und dem Portugiesen Cristiano Ronaldo (41) bestreitet Ochoa seine sechste WM – ein Rekord. Beim 2:0-WM-Auftaktsieg Mexikos gegen Südafrika war Ochoa nicht zum Einsatz gekommen. In der Nacht auf Freitag (MESZ) spielt der WM-Mitgastgeber in Zapopan bei Guadalajara gegen Südkorea sein zweites Spiel.

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