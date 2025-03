Sehnenverletzung: Saison für Leverkusen-Star beendet

Für Verteidiger Mario Hermoso vom deutschen Fußballmeister Bayer Leverkusen ist die Saison vorbei. Der Leihspieler von der AS Rom wurde wegen einer Sehnenverletzung im Brustmuskelbereich in Madrid operiert und kann bis zum Ende der Spielzeit nicht mehr eingesetzt werden. Das gab der Bundesligist am Dienstag bekannt.

Der Spanier hatte die Verletzung im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Bayern München (0:2) erlitten. Seine Rehabilitation wird Hermoso in Abstimmung mit der Roma in Leverkusen absolvieren. Bayer hatte Hermoso Ende Januar ausgeliehen.

(SID) Foto: Imago