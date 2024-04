„Sehr positiv“: Bayern-Boss bestätigt Gespräche mit Rangnick

Mit Präsident Herbert Hainer hat nach dem Champions-League-Halbfinal-Hinspiel nun erstmals ein Bayern-Boss Gespräche mit ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick bestätigt.

„Wir sind mit Ralf in sehr guten Gesprächen. Aber jetzt müssen wir noch ein paar Tage abwarten“, erklärte der 69-Jährige am Sky-Mikro in der Mixed Zone der Allianz Arena nach dem 2:2 gegen Real.

„Sind in Gesprächen“: Freund spricht über Bayern-Interesse an Rangnick

„Er ist ein exzellenter Kenner der Fußballszene. Er hat enorme Fähigkeiten, Spieler und Mannschaften zu entwickeln. Alles, was ich aus dem Umfeld der österreichischen Nationalmannschaft höre, ist sehr, sehr positiv. Und wir haben ja selber Spieler, die unter ihm arbeiten„, so Hainer weiter.

„Wenn er kommen sollte, wäre er eine sehr gute Wahl für uns. Es wird sich hoffentlich nicht mehr allzu lange hinzögern. Wann wir das finale Go geben, müssen wir mal sehen. Es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis wir wissen, in welche Richtung es geht.“

Rangnick zu Bayern? Baumgartlinger: „Kann natürlich passen“

Etwas kryptischer äußerte sich hingegen Vorstandschef Jan-Christian Dreesen angesprochen auf den Zeitpunkt einer möglichen Bekanntgabe: „Das ist wie mit der Wettervorhersage: Manchmal kommen die Schauer im April, wo man sie nicht erwartet, manchmal kommt die Sonne im Mai.“ Woran es hänge? „Daran, dass wir das Wetter nicht beeinflussen können.“

Auch Sportvorstand Max Eberl äußerte sich zu der Thematik in der Mixed Zone: „Wir wollen Planungssicherheit, die werden wir uns intern verschaffen. Aber die beiden Real-Spiele sind für uns auch elementar wichtig, um die Saison bestmöglich zu gestalten. Alles, was zwischen drin ist, macht auch gar keinen Sinn.“

Rangnick die Wunschlösung aller Bayern-Bosse

Wie Sky bereits am Montag berichtete, ist ÖFB-Teamchef die Wunschlösung aller Bayern-Bosse – auch von Ehrenpräsident Uli Hoeneß.

Die Bayern planen, Rangnick mit einem Vertrag bis 2027 auszustatten und ihm Einfluss bei Transfers zuzugestehen. Eine Einigung mit dem ÖFB, wo der 65-jährige Trainer noch bis 2026 gebunden ist, wird nicht als Hindernis gesehen, wenngleich die Bayern eine Ablöse überweisen müssen. Die geplante Summe liegt im mittleren einstelligen Millionen-Bereich.

Weitere Gespräche ab Mittwoch

Zwischen den Bayern und Rangnick laufen zielführende und vielversprechende Gespräche, es gibt aber noch keine komplette mündliche Einigung – auch noch nicht zwischen Bayern und dem ÖFB.

Wie berichtet sind weitere Gespräche ab Mittwoch geplant. Rangnicks finale Zusage hängt von den nächsten Gesprächen ab.

