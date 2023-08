„Sehr viele schöne Momente“: Jantscher verabschiedet sich von Sturm

Jakob Jantscher wird den SK Sturm verlassen und nach Hongkong wechseln. Im Sky-Interview spricht der 34-Jährige über seinen bevorstehenden Wechsel und seine Verbindung mit Sturm Graz.

„Ein trauriger Tag für mich“, sagte Jantscher am Sky-Mikro. „Natürlich ist es eine sehr emotionale Sache. Auch jetzt vor den Jungs noch einmal eine Runde zu gehen und mich feiern zu lassen, ganz etwas besonderes. Ich werde es vermissen.“

Nun geht es für den Routinier zu Kitchee SC. Gründe für den bevorstehenden Wechsel nach Hongkong gibt es einige, wie der Offensivspieler verrät: „Es hat einige Angebote gegeben, aber bei Kitchee habe ich von Anfang an ein relativ gutes Gefühl gehabt. Der Verein ist in den letzten fünf, sechs Jahren Meister geworden, spielt asiatische Champions League. Die europäische habe ich nie gespielt, jetzt spiele ich halt in der asiatischen. Das passt auch“, so Jantscher weiter.

„Das ist nicht mein Karriereende“

„Der Verein hat mir mitgeteilt, dass ich nicht mehr viel spielen werden. Das ist natürlich immer schwierig, wenn man als Spieler das Gefühl hat, man kann der Mannschaft auf dem Platz noch helfen. Da habe ich einfach in den letzten Wochen gemerkt, es wird nicht mehr Spielzeit. Dann muss man sich auch Gedanken machen. Die Karriere so zu beenden, mit einem Jahr Tribüne, das ist nicht mein Karriereende“, so Jantscher über den Abschied von Sturm.

Bild: GEPA