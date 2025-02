Seifriedsberger zeigt in Normalschanzen-Qualifikation auf

Die Oberösterreicherin Jacqueline Seifriedsberger hat am Donnerstagabend in Trondheim als Dritte der Normalschanzen-Qualifikation ihre WM-Medaillenambitionen untermauert. Zweitbeste Österreicherin war Lisa Eder an der fünften Stelle. Eva Pinkelnig wurde Achte.

Die Slowenin Nika Prevc unterstrich mit einem klaren Sieg ihre Favoritenstellung für den Bewerb am Freitag. Die Weltcup-Dominatorin gewann nach einem Satz auf 99,5 m 7,9 Punkte vor Anna Odine Ström (NOR/101,5 m).

Seifriedsberger (95 m) fehlten 10,5 Punkte auf Prevc. „Ich bin superhappy, das war ein nettes Betthupferl. Es ist ein gutes Gefühl, dass man weiß, man kann da vorne mitkämpfen, ich möchte mir aber nicht zu viel Druck aufsetzen“, sagte Seifriedsberger und gab an, noch Reserven zu haben.

Eder (92,5 m) lag eine Position hinter der Norwegerin Eirin Maria Kvandal an Punkten bereits deutlich hinter den Medaillenrängen, Pinkelnig (92) fehlte noch etwas mehr. „Es gilt auf dem Qualisprung, der ganz okay war, aufzubauen. Ich komme noch nicht rein in diesen Performancemodus, ich bin noch viel zu verkopft. Dieses Laufenlassen, das gilt es morgen zweimal zu machen, wenn es zählt“, sagte Pinkelnig, die ein wenig mit ihrer Anfahrtshocke haderte. Auch die vierte Österreicherin, Julia Mühlbacher (92 m), kam als 18. souverän unter die besten 40, die im Wettkampf antreten dürfen. Überschattet wurde die Ausscheidung von einer neuerlichen Knieverletzung der Deutschen Luisa Görlich.

(APA) / Artikelbild: GEPA