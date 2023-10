Seit Debüt von Alaba: ÖFB-Team bisher nur elf Mal ohne Arnautovic & Alaba

Die Befürchtungen von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick wurden am heutigen Montag bestätigt: Neben Marko Arnautovic (110 Länderspiele) wird auch David Alaba (103 Länderspiele) fix für die EM-Qualifikationsspiele gegen Belgien (Wien/13. Oktober) und Aserbaidschan (Baku/16. Oktober) ausfallen. ÖFB-Spiele ohne Alaba & Arnautovic kamen in den letzten 14 Jahren, seit dem Teamdebüt von David Alaba (14. Oktober 2009/1:3 in Frankreich), bisher nur elf Mal vor.

In diesen elf Spielen kann das ÖFB-Team sogar eine positive Bilanz aufweisen: Sechs Siegen stehen fünf Niederlagen gegenüber. In den fünf Pflichtspielen ohne Alaba und Arnautovic konnte das Nationalteam drei Mal als Sieger vom Platz gehen, kassierte aber auch Niederlagen gegen Lettland und Rumänien. Einem Kaliber wie Belgien stand das ÖFB-Team ohne den beiden Starspielern in einem Bewerbspiel seit Alabas Debüt vor 14 Jahren jedoch noch nicht gegenüber.

11 Spiele: 6 Siege – 5 Niederlagen

09.05.2010: Österreich vs. Kroatien 0:1 (Klagenfurt/Freundschaftsspiel)

11.08.2010: Österreich vs. Schweiz 0:1 (Klagenfurt/Freundschaftsspiel)

15.08.2012: Österreich vs. Türkei 2:0 (Wien/Freundschaftsspiel)

16.10.2018: Dänemark vs. Österreich 2:0 (Herning/Freundschaftsspiel)

13.10.2019: Slowenien vs. Österreich 0:1 (Ljubljana/EM-Qualifikation)*

19.11.2019: Lettland vs. Österreich 1:0 (Riga/EM-Qualifikation)

04.09.2020: Norwegen vs. Österreich 1:2 (Oslo/Nations League)

07.09.2020: Österreich vs. Rumänien 2:3 (Klagenfurt/Nations League)

07.10.2020: Österreich vs. Griechenland 2:1 (Klagenfurt/Freundschaftsspiel)

11.11.2020: Luxemburg vs. Österreich 0:3 (Luxemburg/Freundschaftsspiel)

24.03.2023: Österreich vs. Aserbaidschan 4:1 (Linz/EM-Qualifikation)

*Arnautovic ohne Einsatz im Kader