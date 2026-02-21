Seitfallzieher! Ex-WSG-Profi Behounek gelingt Traumtor

Der ehemalige WSG-Profi Raffael Behounek hat in der zweiten niederländischen Liga ein Traumtor für seinen Klub Willem II erzielt.

Nach einer Flanke von der rechte Strafraumseite setzte Behounek am Fünfmeterraum zum Seitfallzieher an und versenkte die Kugel sehenswert per Aufsetzer im langen Eck.

Mit dem Treffer zum 3:0-Endstand besiegelte Behounek so den souveränen Sieg gegen Abstiegskandidat Vitesse Arnheim.

Der Treffer von Behounek im Video

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Behounek war im Sommer 2023 von der WSG Tirol zu Willem II gewechselt und etablierte sich dort auf Anhieb als Stammspieler. Der Vertrag des 28-Jährigen Wieners läuft im kommenden Sommer aus.

Bild: Imago