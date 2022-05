Seiwald dankt Junuzovic: „Von Anfang an die wichtigste Ansprechperson“

Nicolas Seiwald von Red Bull Salzburg war in der 147. Folge von DAB | Der Audiobeweis zu Gast. Der Shootingstar der „Bullen“ sprach u.a. über sein Verhältis zu Routinier Zlatko Junuzovic:

…über Mitspieler Zlatko Junuzovic: „Für mich war er, vor allem am Anfang, die wichtigste Ansprechperson. Ich habe immer Fragen stellen können und er hat immer eine Antwort gehabt. Ich bin dankbar, dass er mir so geholfen hat, auch am Platz. So einen braucht man.“

…weiter zu Junuzovic: „Er hat mir beigebracht, auch wenn es gegen große Gegner geht, dass das auch nur Fußballer sind und die auch keine unglaublichen Dinge machen können. Sondern, dass man ruhig bleibt und trotzdem sein Spiel spielt.“

…über seine persönlichen Leistungen in dieser Saison: „Erwarten konnte man sowas nicht. Natürlich war es ein Wunsch und ein Ziel, dass man in dieser Saison Stammspieler wird. Aber dass es so schnell geht, hätte ich selbst nicht erwartet. Und dass ich Nationalteamspieler werde, wir das Double holen und so gut wie alles gelaufen ist, ist super und überragend, aber erwarten kann man sowas nicht.“

Bild: GEPA