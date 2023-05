Seiwald: „Die Linzer haben uns alles abverlangt“

Serienmeister Salzburg ist am Sonntag mit einem 1:0-Sieg beim LASK ein großer Schritt Richtung Meistertitel in der Fußball-Bundesliga gelungen. Für die Mozartstädter avancierte Benjamin Sesko (65.) in Linz zum Matchwinner. Nicolas Seiwald analysiert im Sky-Interview die Partie und blickt auf das Duell gegen den SK Sturm.

„Es war eine super Mannschaftsleistung, die Linzer haben uns alles abverlangt. Wir haben gut verteidigt und sind sehr glücklich über den Sieg“, sagte Seiwald.

Der Vorsprung auf Sturm beträgt drei Runden vor Saisonende weiter drei Punkte, im direkten Duell am kommenden Sonntag könnte Salzburg den zehnten Titel in Folge mit einem Sieg fixieren. „Es ist für uns ein Finale. Schöner würde es nicht gehen, daheim Meister zu werden und dann auch noch in so einem Spiel. Wir wollen die Chance nutzen“, so der Mittelfeldspieler.