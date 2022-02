Seiwald: „Ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist“

Nicolas Seiwald hat sich nur sechs Wochen nach seiner Knie-OP mit seinem Einsatz im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Bayern München einen Traum erfüllt. „Das sind Wahnsinns Fußballer. Das ist auch mein Ziel, dass ich noch mehr Spiele gegen solche Mannschaften spiele. Das ist einfach geil am Fußball“, sagt der ÖFB-Teamspieler im ABSTAUBER-Podcast „Ruf Mich An“.

Nicolas Seiwald (FC Red Bull Salzburg) bei „Die Abstauber“:

…über sein rasches Comeback: „Es waren etliche Wochen harte Arbeit. Ich hatte eine gute Physiotherapeutin, die jeden Tag für mich da war. Sie hat mich jeden Tag massiert und mit mir Übungen gemacht. Ich denke, wir haben hier in Salzburg überragende Bedingungen. Darum ist das auch so schnell gegangen.“



…auf die Frage, ob das Bayern-Spiel eine zusätzliche Motivation für das rasche Comeback war: „Ja das auf jeden Fall. Das war auch ins Geheime auch das Ziel, bevor die OP überhaupt angestanden ist, dass ich da wieder zurücksein will. Das habe ich auch geschafft und bin überglücklich.“



…ob sein Knie wieder voll belastbar ist: „Das war eine Belastungssteuerung. Man darf nicht vergessen, dass ich vor sechs Wochen operiert worden bin. Also ganz weg ist es noch nicht, aber es ist super. Ich habe keine Schmerzen. Man muss trotzdem darauf schauen. Deswegen habe ich am Wochenende auch nicht gespielt.“

…über seine Erfahrung im Spiel gegen den FC Bayern München: „Es ist ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, wenn man neben einem Müller oder Kimmich steht. Das sind Wahnsinns Fußballer. Das ist auch mein Ziel, dass ich noch mehr Spiele gegen solche Mannschaften spiele. Das ist einfach geil am Fußball.“

Artikelbild: GEPA