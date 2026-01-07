„Selbst den Wunsch geäußert“: Kulovits verlässt Rapid-Trainerteam

Bei der Antrittspressekonferenz von Neo-Trainer Johannes Hoff-Thorup gab Sportchef Markus Katzer bekannt, dass Stefan Kulovits nicht mehr Teil des Rapid-Trainerteams ist.

Kulovits, den Katzer als „hochloyalen Menschen“ bezeichnete, habe nach intensiven Gesprächen selbst den Wunsch geäußert, seine Aufgaben bei Rapid zu beenden.

Auch Daniel Seper wird künftig nicht mehr als Co-Trainer aktiv sein. Torwarttrainer Jürgen Macho bleibt dem Staff erhalten. Alan Arac, Luka Pavlovic sowie ein weiterer, noch offener Vertrauter von Thorup bilden das neue Co-Trainerteam.

Foto: GEPA