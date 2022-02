Selbstzweifel beseitigt: Gasser weiter Markenbotschafterin

Im grauen Industrieviertel Pekings hat Anna Gasser einen ihrer glanzvollsten Siege eingefahren. Die Titelverteidigung im Olympia-Big-Air war speziell, gleichzeitig sehnt sich die Kärntner Ausnahmekönnerin nach Perfektion in ihrer Zweierdisziplin, dem Slopestyle. Dort eine Medaille zu holen, könne „natürlich“ ein Antrieb sein, um weitere vier Jahre weiterzumachen, sagte Gasser. Am Gold-Tag schlüpfte sie einmal mehr in die Rolle als Markenbotschafterin des Snowboard-Freestyle.

Den Cab Double Cork 1260 – ein Doppelsalto mit dreieinhalb Drehungen – hatte sich Gasser in den Kopf gesetzt. Und entschied sich dazu, ihn auf größter Bühne erstmals im Wettkampf auszupacken. Vier Jahre nachdem ihr damaliger Trainer Christian Scheidl in Pyeongchang vom Plan erzählte, schon bald in den „Zwölfer reinzuschnuppern“, setzte sie einen solchen verkehrt angefahren in den Kunstschnee – und fixierte Gold mit ihrem letzten Sprung.

Es war ein Statement im Generationenrennen. „Die Jungen haben mich gepusht über die letzten drei Jahre, dass ich mich weiterentwickle, dass ich heute diese Tricks machen kann“, sagte Gasser, mit 30 Jahren die älteste Athletin im Zwölferfinale, und zehn Jahre älter als Silbermedaillengewinnerin Zoi Sadowski-Synnott. „Es hat schon Momente gegeben, wo ich mich gefragt habe: Habe ich noch das Zeug, um mit denen um Topergebnisse zu fahren? Die Medaille hat mir bewiesen, dass mein Gefühl richtig war.“

So dominant wie bei ihrem ersten Olympiasieg ist Gasser nicht mehr. Seit 2018 hatte sie keinen Big-Air-Weltcup mehr gewonnen, damals ausgerechnet in Peking, allerdings andernorts im Vogelnest-Stadion. Selbst in der Qualifikation hätten Frauen Tricks gelandet, die 2018 für das Olympia-Podest gereicht hätten, so Gasser. „Alle sind heute so gut gefahren, und jede hätte eine Medaille holen können.“

Immer wenn sie vom Fortschritt in ihrem Sport, im Speziellen bei den Frauen spricht, scheint die 1,67 m große Athletin ein paar Zentimeter zu wachsen. Stolz verkündete sie am Podium der Pressekonferenz: „Frauen sind hier, Frauen sind hungrig und sie halten sich nicht mehr zurück.“

Als sie 2010 startete, landete Shaun White seinen berühmten Double-McTwist 1260 (Doppelsalto rückwärts mit dreieinhalb Schrauben) in der Halfpipe. Mittlerweile sind die Doppelten bei den Frauen ständig zu sehen und die Entwicklung geht stetig voran. Während die Tricks im Männerbereich die natürlichen Grenzen laut Gasser bald erreicht haben, sieht sie bei den Frauen noch genügend Raum. „Ich glaube, dass der Triple (drei Überkopf-Rotationen) bis zu den nächsten Olympischen Spielen Standard sein wird.“ Japans Reira Iwabuchi versuchte sich am Dienstag (noch) vergebens daran.

Diese Entwicklung betrachtet sie als „das Schöne“ in ihrem Sport: „Sobald man etwas abgehakt hat, kann man das nächste angehen. Deshalb tue ich es so gern, es wird nie fad.“ Auch wenn Gasser selbst wohl sukzessive weniger Bewerbe fahren wird. „Ich will mehr Aspekte vom Snowboarden erleben.“

Im Slopestyle, wo es über Geländer, Hindernisse und mehrere Rampen geht, sucht die Olympia-Sechste noch die letzte Sicherheit. „Ich werde nächstes Jahr sicher zum Spaß ein, zwei Slopestyles fahren und versuchen, das Gefühl und Selbstvertrauen vom Big-Air auf den Slopestyle umzumünzen. Das gelingt mir gerade noch nicht.“ Im Big Air mache sie ihre Nervosität besser, im Slopestyle seien zittrige Knie „ein Hindernis“.

Zweifache Olympiasiegerin ist sie nun, das war zuvor in Österreich nur drei Skifahrerinnen gelungen. Befragt, ob sie sich als Legende sieht, wurde Gasser verlegen. „Legende – man kann das über sich selbst nicht sagen.“ Das passe auch nicht zu ihr.

Bemerkenswert auch, dass Gasser zum Ort ihres neuerlichen Triumphs eine kritische Distanz behielt. „Wir Snowboarder lieben die Berge, die Natur“, diktierte sie den internationalen Nachrichtenagenturen vor der Kulisse stillgelegter Industriekühltürme in die Notizblöcke, ehe sie einräumte: Sie sehe sich ja auch als Botschafterin ihres Sports, solche Spektakel in den Herzen der Städte seien eine Möglichkeit, um Snowboard-Freestyle zu promoten. Das gelang ihr an diesem 15. Februar 2022 recht anständig.

