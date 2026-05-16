Semenyo-Traumtor: Manchester City gewinnt FA-Cup

Dank eines traumhaften Hackentors von Antoine Semenyo hat Manchester City zum achten Mal den FA Cup gewonnen – und darf weiter vom Triple träumen.

Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola setzte sich am Samstag im Finale des englischen Pokalwettbewerbs mit 1:0 (0:0) gegen den FC Chelsea durch. Es ist für City nach dem Gewinn des League Cups der zweite Titel der laufenden Saison.

Semenyo (72.) schoss Manchester mit der Hacke zum umjubelten Erfolg im Wembley-Stadion. „Es ist ein schöner Abschluss, das kann ich nicht leugnen. Als Kind wollte ich schon immer für die Top-Teams spielen – es hat lange gedauert, bis ich es geschafft habe, aber ich bin dankbar“, sagte der Nationalspieler Ghanas, der im Januar vom AFC Bournemouth gekommen war.

Für Guardiola und Co. war es die vierte Endspielteilnahme in Serie, jedoch der erste Titel seit 2023. Um das Triple zu komplettieren, brauchen die Skyblues nun aber Schützenhilfe. In der Premier League liegen sie zwei Spieltage vor Schluss zwei Punkte hinter Tabellenführer FC Arsenal.

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