Afrika Cup: Senegal und Gastgeber Marokko im Halbfinale

Gastgeber Marokko ist beim Afrika-Cup ins Halbfinale gestürmt.

Angeführt von Real-Madrid-Profi Brahim Diáz, der auch im fünften Turnierspiel erfolgreich war, setzte sich das Überraschungsteam der WM 2022 in Katar mit 2:0 (1:0) gegen Kamerun durch. Auf die Marokkaner wartet im Halbfinale der Sieger der Partie zwischen Nigeria und Algerien.

Zuvor hatte der Senegal sein Ticket für die nächste Runde gelöst – begünstigt durch einen Torwartfehler und einen Platzverweis beim Gegner Mali. Das Team das Bayern-Profis Nicolas Jackson gewann mit 1:0 (1:0) und bekommt es nun mit Ägypten oder Titelverteidiger Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste) zu tun. Die abschließenden Viertelfinalspiele finden am Samstag statt.

Marokko, das zuletzt 2004 im Halbfinale war und 1976 den Titel geholt hatte, konnte sich einmal mehr auf Diáz verlassen. Der 26-Jährige traf nach einer Ecke per Oberschenkel. Abde Ezzalzouli (61.) hätte fast das 2:0 nachgelegt, kurz darauf verhinderte Kameruns Nouhou Tolo (62.) artistisch einen Gegentreffer. Ismael Saibari (74.) erhöhte für die Marokkaner.

Bei Senegals entscheidendem Treffer durch Iliman Ndiaye (27.) sah Malis Torhüter Djigui Diarra sehr unglücklich aus. Der 30-Jährige ließ eine flache Hereingabe durchrutschen. Diarra, der in England beim FC Everton spielt, ließ sich das Geschenk nicht entgehen und schob den Ball ins leere Tor. Mali schwächte sich durch eine Gelb-Rote Karte für Yves Bissouma (45.+3) zusätzlich.

