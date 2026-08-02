Die 16-jährige Tennisspielerin Kristina Ljutowa hat bei ihrem Debüt auf der WTA-Tour gleich für eine Sensation gesorgt und den Titel in Memphis/Tennessee gewonnen.

Beim Turnier der 250er-Kategorie gewann die junge Russin das Finale am Sonntag mit 1:6, 6:1, 6:3 gegen die Tschechin Darja Vidmanova. Dadurch avancierte Ljutowa zur jüngsten Spielerin seit Coco Gauff im Jahr 2019 (damals 15 Jahre alt in Linz), die ein WTA-Turnier gewinnen konnte.

Ljutowa, die ihre Turnierwoche nach dem Einzug ins Finale am Samstag als „Wunderreise“ bezeichnet hatte, profitierte in der ersten Runde von der Aufgabe der an Nummer eins gesetzten Jekaterina Alexandrowa aufgrund eines hitzebedingten Schwächeanfalls. Im weiteren Turnierverlauf setzte sich die Teenagerin gegen die Australierin Maya Joint und die an Position sechs gesetzte US-Amerikanerin Caty McNally durch. Im Halbfinale besiegte sie schließlich McNallys Landsfrau Elwina Kalijewa mit 7:5, 6:1.

Mit dem Turniersieg sichert sich Ljutowa ein Preisgeld in Höhe von 37.390 Dollar. In der am Montag erscheinenden Weltrangliste wird sie von Position 229 auf Rang 125 springen.