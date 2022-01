Sensation & Comeback! Bengals und Rams stehen im Super Bowl

via

Patrick Mahomes und Co. düpiert, den nächsten Favoriten ausgeschaltet: Dank einer starken Aufholjagd haben die Cincinnati Bengals Star-Quarterback Mahomes und die Kansas City Chiefs bezwungen und sind erstmals seit 1988 in den Super Bowl eingezogen. Dort trifft der Außenseiter auf die Los Angeles Rams.

Nach dem Sieg über Tom Bradys Tampa Bay Buccaneers gewannen die Kalifornier auch das NFC Championship Game gegen die San Francisco 49ers (20:17) und greifen am 13. Februar im eigenen SoFi Stadium in Inglewood nach der NFL-Krone.

Die Rams lagen gegen San Francisco mit 7:17 zurück, ehe Quarterback Matthew Stafford mit einem Touchdown-Pass die Wende einläutete. Nach Tampa Bay 2021 sind sie das zweite Team in der Geschichte der NFL mit einem Heimspiel um den Super Bowl. Der deutsche Profi Mark Nzeocha, der erst kürzlich ins Team der 49ers berufen worden war, kam am Sonntag nicht zum Einsatz.

Bengals vor historischer Premiere?

„Das war eine unglaubliche Leistung unserer Mannschaft. Wir haben in der Kabine gesagt, wir werden dieses Spiel nicht verlieren“, sagte Rams-Quarterback Matthew Stafford dem TV-Sender FOX. Er war erst vor der Saison von den Detroit Lions zu den Rams gewechselt.

Für die Rams ist es die erste Super-Bowl-Teilnahme seit der Niederlage gegen die New England Patriots im Februar 2019. Den bislang einzigen Super Bowl holten die Rams – damals als St. Louis Rams – Ende Januar 2000 durch ein 23:16 gegen die Tennessee Titans. Die Bengals haben die Meisterschaft dagegen noch nie gewonnen und waren zuletzt vor 33 Jahren im Super Bowl.

Mahomes düpiert

Das Überraschungsteam gewann beim Titelanwärter Kansas City Chiefs mit 27:24 nach Verlängerung. Bengals-Quarterback Joe Burrow warf zwei Touchdown-Pässe. In der Verlängerung gelang dem starken Kicker Evan McPherson das entscheidende Field Goal.

Mahomes kam auf drei Touchdown-Pässe, er leistete sich aber in der Verlängerung eine Interception, die die Bengals zum Sieg nutzten. Schon zum Ende des dritten Viertels hatte die Defensive einen Pass von Mahomes abgefangen, Cincinnati gelang wenig später der zwischenzeitliche Ausgleich (21:21).

Verwirrung um Brady-Rücktritt

Im 56. Super Bowl am 13. Februar in Los Angeles haben nun die Bengals die Chance, ihren ersten Titel überhaupt zu holen. Die Chiefs verpassten dagegen die dritte Final-Teilnahme nacheinander. In der Saison 2019 triumphierten sie gegen die 49ers, ein Jahr später gab es eine glatte Niederlage gegen die Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady.

In diesen Playoffs war Brady mit seinem Team in der zweiten Runde ausgeschieden. Am Samstag überschlugen sich plötzlich die Meldungen, dass der siebenmalige Champion seine Karriere im Alter von 44 Jahren beenden würde – wenig später folgte jedoch ein Dementi durch Bradys Vater.

