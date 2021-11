Sensation! Mura gelingt Last-Minute-Sieg gegen Tottenham

via

NS Mura ist in der UEFA Europa Conference eine Sensation gelungen! Der slowenische Verein besiegt Premier-League-Club Tottenham Hotspur mit 2:1. Amadej Maroša erzielt in der vierten Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer. Tottenham war nach einer Roten Karte für Ryan Sessegnon ab der 31. Minute in Unterzahl.

Durch den Sieg holt Mura die ersten Punkte in der Conference League, hat aber keine Chance mehr auf den Aufstieg. Tottenham liegt hinter Gruppensieger Stade Rennes punktegleich mit Vitesse auf Rang zwei.

Alle Tore im VIDEO

1:0 Tomi Horvat (11.)

1:1 Harry Kane (72.)

2:1 Amadej Maroša (90.+4)