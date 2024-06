Sensationell! Ofner steht im Mallorca-Finale

Sebastian Ofner greift am Samstag nach seinem Premierentitel auf der Tennis-ATP-Tour. Österreichs Nummer eins beendete den Lauf des britischen Überraschungsmannes Paul Jubb beim Rasenturnier auf Mallorca, siegte 6:4,7:5 und bestreitet nun sein erstes Endspiel. Der Gegner am Ende des Wimbledon-Vorbereitungsturniers der Kategorie 250 heißt Alejandro Tabilo. Der 24-jährige Chilene kämpfte den französischen Routinier Gael Monfils 2:6,6:2,7:6(3) nieder.

Vor kleiner Kulisse auf der spanischen Baleareninsel wurde Ofner seiner Favoritenrolle gerecht. Nach 33 Minuten brachte der Steirer mit starker Serviceleistung – nur fünf abgegebene Punkte und acht Asse – und einem Break zum 2:1 den ersten Satz unter Dach und Fach.

Jubb, in der Weltrangliste um 235 Positionen schlechter als Ofner platziert, hatte am Vortag mit dem Sieg gegen Ben Shelton (ATP-14.) überrascht. Und steigerte sich im zweiten Satz, indem er seine Servicequote nach oben schraubte. Ofner indes ließ als Aufschläger nichts anbrennen, bis er gegen den Satzverlust servierte und die erste Breakchance des Briten mit einem Ass abwehrte. Bei 5:5 versetzte Ofner dem Gegner den entscheidenden Schlag – und servierte nach Abwehr einer Breakchance mit dem 15. Ass zum 7:5 aus.

Ofner: „Es ist etwas Spezielles für mich“

„Ich habe immer gut auf Rasen gespielt, aber es ist mein erstes Finale, es ist etwas Spezielles für mich“, sagte Ofner nach dem Finaleinzug. Mit Tabilo bekommt er es am Samstag (15.00 Uhr) erstmals zu tun. „Ich hoffe, es wird ein großartiges Finale. Er kann gut auf Rasen spielen, aber ich auch. Ich hoffe, dass ich der Sieger bin.“

Monfils verpasste beim 6:2,2:6,6:7 (3) gegen Tabilo vorerst einen Meilenstein. Er hätte in der 20. Saison in Folge zumindest einmal auf der Tour ein Endspiel erreichen können. Das ist bisher nur Roger Federer gelungen, Rafael Nadal und Jimmy Connors je 19 Jahre in Folge.

(APA)/Beitragsbild: Imago