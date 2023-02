Borussia Dortmund hat den ersten Schritt in Richtung Champions-League-Viertelfinale gemacht. Gegen den FC Chelsea gab es einen knappen 1:0-Heimsieg (Spielbericht + VIDEO-Highlights), das Rückspiel steigt am 7. März an der Stamford Bridge in London. Maßgeblich beteiligt am Erfolg des BVB war Ex-Salzburger Karim Adeyemi. Der 21-Jährige erzielte mit einem sehenswerten Sololauf den einzigen Treffer des Abends. Sky-Experte Marko Stankovic hat das Tor genauer unter die Lupe genommen.