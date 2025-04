Überraschungs-Comeback bei Rapid? Guido Burgstaller könnte im Viertelfinale der Conference League gegen Djurgarden bereits wieder im Kader der Hütteldorfer stehen.

Burgstaller erlitt im Dezember nach einer Attacke einen Schädelbasisbruch. Wie Rapid am Mittwochvormittag vermeldet, reist der 35-Jährige nun als Teammitglied mit nach Stockholm.

„Erstmals nach seiner schweren Kopfverletzung wird Guido Burgstaller als Teammitglied eine Auswärtsreise mitmachen und könnte somit sogar ein Thema für den Spieltags-Kader sein“, vermelden die Hütteldorfer in einer Vereinsaussendung.

Klauß über möglichen Burgstaller-Einsatz: „Nur als Touristen würden wir ihn nicht mitnehmen“

Burgstaller darf somit erstmals seit seiner schweren Verletzung auf einen Joker-Einsatz hoffen. Laut einem Bericht des Kurier soll der Stürmer mit einem Kopfschutz bereits wieder im Training stehen. Rapid-Trainer Robert Klauß sagt gegenüber der Tageszeitung: „Burgi trainiert seit zwei Wochen voll mit, weil er die medizinische Freigabe hat. Ich habe gleich gesehen, dass das gut geht, wir nehmen ihn mit, weil er uns einen richtigen Push geben kann. Nur zum Spaß oder als Touristen würden wir Burgi nicht mitnehmen.“

Sein bisher letztes Spiel für Rapid absolvierte Burgstaller am 12. Dezember des vergangenen Jahres. Damals trafen die Hütteldorfer in der Conference League auswärts auf Omonia Nikosia (1:3-Niederlage). Jetzt könnte der Offensivspieler knapp vier Monate später wieder in einem Auswärtsspiel im Europacup sein Comeback feiern.

Zum ersten Mal seit 1996 steht Rapid in einem internationalen Bewerb im Viertelfinale. Damals erreichte Rapid sogar das Finale des Europapokals der Pokalsieger. Sollte der Aufstieg gelingen, geht es im Semifinale gegen den FC Chelsea oder Legia Warschau. Es wäre das vierte Halbfinale für die Hütteldorfer in einem Europacup-Bewerb.

Bild: GEPA