Sensations-Meister Mjällby befördert „Dr. Aksum“ zum Trainer

Karl Marius Aksum gilt als „Mastermind“ hinter der Sensations-Meisterschaft des schwedischen Dorfklubs Mjällby AIF, jetzt ist der promovierte Wissenschaftler zum neuen Chefcoach befördert worden. Der Norweger löst Anders Torstensson ab, der die Position des Technischen Direktors übernimmt. Das gab der Fußball-Klub am Dienstag bekannt.

Der Verein aus dem knapp 1400 Einwohner zählenden Fischerdorf am südlichen Zipfel des Landes hatte im Oktober mit großem Vorsprung erstmals die Meisterschaft gewonnen. Mit 75 Punkten aus 30 Spielen hatte Mjällby den alten Ligarekord gleich um acht Zähler überboten.

Aksum das „Gehirn“ hinter dem Erfolg

Als „Gehirn“ hinter dem Erfolg galt vor allem Co-Trainer Aksum. Der 35-Jährige hat zum Thema visuelle Wahrnehmung im Fußball promoviert und wendet sein Wissen seit zwei Jahren in Mjällby an. „Niemand auf der Welt hat sich so intensiv mit den Augenbewegungen von Fußballern beschäftigt wie ich. Dabei ist es im modernen Fußball entscheidend, Informationen über seine Umgebung zu sammeln“, hatte Aksum zuletzt gesagt.

Nun wird „Dr. Karl Marius Aksum“, wie er in der Mitteilung des Klubs genannt wurde, neuer Chef. Der 35-Jährige tritt seinen Job im Januar an, im Sommer 2026 steigt Mjällby in der zweiten Qualifikationsrunde in die Champions League ein.

(SID) / Bild: Imago