Sensations-Rückkehr: Ex-NHL-Stürmer wechselt zu Salzburg

Eishockey-Meister Red Bull Salzburg hat den ehemaligen NHL-Stürmer Michael Raffl verpflichtet. Der 36-jährige Bruder des langjährigen Salzburg-Kapitäns Thomas Raffl spielte in den vergangenen drei Saisonen für den HC Lausanne in der Schweiz. Dort wurde er jedoch mehrfach von Verletzungen gebremst. In Salzburg werden die Raffl-Brüder erstmals seit 2008/09 beim VSV wieder gemeinsam für einen Club auflaufen.

„Ich freue mich, nächste Saison in Salzburg zu spielen. Besonders auf meinen Bruder – wir sprechen schon seit Jahren darüber, endlich wieder zusammen zu spielen“, sagte Raffl. Zuletzt war er in der Saison 2020/21 als Kurzzeitleihspieler des VSV in Österreich engagiert gewesene. Seine Aufgabe in den Reihen der „Bullen“ beschreibt der neun Jahre in der NHL für die Philadelphia Flyers, die Washington Capitals und die Dallas Stars in über 600 Spielen (96 Tore/94 Assists) eingesetzte Stürmer so: „Ich möchte mich nicht in den Vordergrund drängen und die Rolle, die mir gegeben wird, erfüllen. Mit meiner Erfahrung möchte ich der Mannschaft helfen, die Siegerkultur fortzuführen.“

Die Verantwortlichen in Salzburg erwarten sich vom Neuzugang viel. „Mit Michi verstärkt uns ein ehemaliger NHL-Profi, der nicht nur durch seine Erfahrung und physische Präsenz überzeugt, sondern auch wichtige Führungsqualitäten mitbringt. Wir sind überzeugt, dass er sowohl sportlich als auch menschlich eine echte Bereicherung ist“, sagte RB-Managing-Direktor Helmut Schlögl.

(APA) Foto: Imago