Sensations-Wechsel? Tut sich mit Brady mit Trainer-Legende zusammen?

via

via Sky Sport Austria

Laut einem Insider des amerikanischen Senders NBC steht zur kommenden Saison ein erneuter Wechsel von Star-Quarterback Tom Brady bevor. Am Seitenrand des Passwerfers soll dabei eine Trainer-Legende stehen.

Er hat es bereits allen in der Football-Welt bewiesen: Mit seinen sieben Super-Bowl-Siegen hat sich Tom Brady in allen Geschichtsbüchern der NFL verewigt. Doch der 45-Jährige hat auch nach 23 Saisons und unzähligen Rekorden in der besten Football-Liga der Welt noch nicht genug.

Laut einem Insider des amerikanischen Senders NBC soll der Quarterback sich nicht etwa zur Ruhe setzen, sondern zur kommenden Saison die Tampa Bay Buccaneers verlassen und zu den New Orleans Saints wechseln. Nach sechs Titeln mit den New England Patriots war Brady 2020 zu den Bucs gewechselt und hatte mit seinem neuen Team direkt im ersten Anlauf seinen siebten Ring geholt.

Brady wird Free Agent

Nach der Playoff-Niederlage gegen die Rams in seiner zweiten Saison hatte der Superstar im Frühjahr bereits sein Karriereende verkündet, wenige Wochen später dies allerdings wieder zurückgenommen und stattdessen einen neuen Ein-Jahres-Vertrag in Tampa Bay unterzeichnet. Nach der laufenden Spielzeit läuft dieser entsprechend aus und Brady wird Free Agent, womit er ohne Probleme zu den Saints wechseln könnte, die derzeit ohne gesetzten Passwerfer dastehen und den 45-Jährigen gut gebrauchen könnten.

Vater des Gedankens soll dabei Coaching-Legende und Superbowl-Sieger Sean Payton sein. Der 58-Jährige war bereits von 2006 bis zum Jahr 2021 Cheftrainer bei den Saints und soll nun erneut den Posten des Headcoaches in New Orleans übernehmen. Neben einem elitären Assistenz-Trainerstab soll dabei Tom Brady als neuer Quarterback für die Saints unter Payton auflaufen.

(Red.)

Bild: Imago