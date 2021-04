Sensationsteam WSG Tirol startet ins Abenteuer Meistergruppe

via

Am Ostersonntag startet die tipico Bundesliga in die Meistergruppe – mit dabei ist sensationell die WSG Tirol. Das Team von Trainer Thomas Silberberger schaffte mit starken Auftritten im Grunddurchgang den Sprung unter die Top-6. 30 Punkte holten die Wattener in 22 Spielen, darunter waren neun Siege.

Im ersten Auftritt in der Meistergruppe haben die Tiroler den LASK zu Gast

