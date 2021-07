Sensationstransfer? Bayern angeblich mit “konkretem Interesse” an Werner

via

via Sky Sport Austria

Wie geht es weiter mit Timo Werner beim FC Chelsea? Nach einer durchwachsenen ersten Saison bei den Blues vergeht kein Tag, an dem nicht vom Interesse der Londoner an einem Topstürmer berichtet wird. Würde der Nationalspieler in diesem Fall flüchten? Angeblich könnte sich eine lukrative Option für den Angreifer auftun, denn laut Football Insider beschäftigt sich der FC Bayern mit Werner und “konkretes Interesse” habe.

Treibende Kraft soll dabei Julian Nagelsmann sein, unter dem Werner in Leipzig vor zwei Jahren die beste Saison seiner Karriere spielte. Der neue Bayern-Coach ist großer Fan und angeblich suchen auch die Bayern nach einem Angreifer, der Robert Lewandowski unterstützen und ihn mittelfristig ersetzen kann. Um den polnischen Torjäger ranken sich seit Monaten Wechselgerüchte.

Ob Werner tatsächlich einen Wechsel in Betracht zieht, erörtert das englische Online-Portal nicht.

Bild: Imago