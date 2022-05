Sensationswechsel von Pogba? Ligarivale will in Gespräche einsteigen

Der Vertrag von Paul Pogba bei Manchester United läuft mit dem Ende des kommenden Monats aus. Zahlreiche Gerüchte ranken sich um einen möglichen Transfer des Weltmeisters. Wie The Guardian berichtet wird auch Manchester City in das Bieten um den 29-Jährigen einsteigen.

Demnach wolle man Pogba bei den Skyblues einen Vierjahresvertrag vorlegen. Im Vergleich zu seinem aktuellen Gehalt, müsste der Spielgestalter jedoch Gehaltseinbußen in Kauf nehmen.

Pogba selbst ist offen für einen Verbleib in der Premier League und auch einem Wechsel innerhalb der Stadt wohl nicht abgeneigt. Vielmehr sei er sogar an einer Zusammenarbeit mit City-Coach Pep Guardiola interessiert, in dessen Kader er den Abgang von Fernandinho kompensieren könnte.

Ein offizielles Angebot des englischen Meisters wird offenbar erst nach der Saison abgegeben. Auch Juventus Turin und Paris Saint-Germain gelten als heiße Kandidaten auf eine Verpflichtung des Franzosen.

