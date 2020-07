Sepp Straka beendet Ohio-Turnier mit 75er-Runde

Sepp Straka hat das “Memorial”-Golfturnier in Dublin (Ohio) mit gesamt 299 Schlägen und elf über Par beendet. Der in den USA lebende Österreicher kam am Schlusstag über eine 75er-Runde nicht hinaus. Schon am Samstag hatte er mit einer 79 bei dem mit 9,3 Millionen-Dollar-Turnier dotierten Turnier alle Chancen auf einen guten Platz verspielt.

Straka verzeichnet ein Doppelbogey und zwei Bogeys bei nur einem Birdie. Seine Landsleute Matthias Schwab und Bernd Wiesberger hatten bei ihrem Debüt nach der Zwangspause den Cut verpasst. Das Turnier war noch im Gange (Bericht im Montag-Dienst).

(APA)

Beitragsbild: GEPA