Sepp Straka fordert mit Team Europa die USA: Sky Sport präsentiert den Ryder Cup 2023 live und exklusiv

Die Golfwelt blickt in dieser Woche nach Rom, wo der Ryder Cup zum 44. Mal ausgetragen wird. Im prestigeträchtigen Wettbewerb messen sich die besten Golfer der USA mit denen Europas. Mit Sepp Straka ist in diesem Jahr auch ein Österreicher unter den ausgewählten europäischen Topspielern. In der jüngsten Vergangenheit konnte das US-Team die Dominanz der Europäer in den Jahren davor durchbrechen und zwei der letzten drei Duelle für sich entscheiden. Dieses Mal wollen die US-Amerikaner endlich auch ihre Negativserie auf europäischem Boden beenden, wo sie seit 30 Jahren nicht mehr gewinnen konnten. Austragungsort ist in diesem Jahr der Marco Simone Golf and Country Club nordöstlich von Rom und damit erstmals überhaupt Italien.

Sky Sport überträgt den Kontinentalwettstreit exklusiv, von Freitag bis Sonntag insgesamt rund 30 Stunden live. Am Freitag und Samstag berichtet Sky Sport jeweils ab 7:30 Uhr live, am Sonntag ab 11:30 Uhr. Hinzu kommt auf skysportaustria.at der Livestream „Featured Groups“, in dem Kund:innen einzelne Flights auf ihrem Weg über den Kurs begleiten können.

Auf Live-Übertragungen aus Rom dürfen sich Golffans bereits in den Tagen davor freuen: Am Mittwoch zeigt Sky Sport ab 12:30 Uhr das All Star Match live, in dem in diesem Jahr unter anderem Novak Djokovic, Andriy Shevchenko, Gareth Bale und Carlos Sainz in von Colin Montgomerie und Corey Pavin angeführten Teams antreten. Am Donnerstag steht ab 10:30 Uhr der entscheidende dritte Tag des Junior Ryder Cups auf dem Programm. Den Startschuss zum diesjährigen Hauptwettbewerb gibt dann am Donnerstag um 16:00 Uhr die traditionelle Opening Ceremony und ab 20:00 Uhr die Preview.

Sky Reporter Florian Bauer berichtet live von vor Ort, unter anderem in zwei Ausgaben von „Primetime – Ryder Cup Spezial“ am Donnerstag ab 18:00 Uhr bzw. Freitag ab 18:30 Uhr auf Sky Sport News. Gregor Biernath, Jonas Friedrich, Adrian Grosser und Sebastian Heisele kommentieren die Live-Übertragungen.

Über das umfangreiche Live-Programm hinaus dreht sich auf Sky Sport Golf bereits seit Beginn der Woche alles um den Ryder Cup und dessen ruhmreiche Geschichte. Unter anderem bieten die Mini-Serien „Countdown to the Ryder Cup” und “My Ryder Cup” Rückblicke auf die vergangenen 30 Jahre des Turniers. Darüber hinaus zeigt Sky Sport Golf weitere offizielle Turnierfilme sowie ab Freitag auch Wiederholungen der diesjährigen Auflage.

Mittwoch:

12:30 – 15:30 Uhr: All Star Match auf Sky Sport Golf

Donnerstag:

10:30 – 13:30 Uhr: Junior Ryder Cup auf Sky Sport Golf

16:00 – 17:00 Uhr: Opening Ceremony auf Sky Sport Golf

18:00 Uhr: „Primetime – Ryder Cup Spezial“ auf Sky Sport News

20:00 – 21:30 Uhr: Preview 2023 auf Sky Sport Golf

Freitag:

7:30 – 18:30 Uhr: 1. Tag auf Sky Sport Golf

ab ca. 8:00 Uhr: „Featured Groups“ für Kunden im Livestream auf skysportaustria.at

18:30 Uhr: „Primetime – Ryder Cup Spezial“ auf Sky Sport News

Samstag:

7:30 – 18:30 Uhr: 2. Tag auf Sky Sport Golf

ab ca. 8.00 Uhr: „Featured Groups“ für Kunden im Livestream auf skysportaustria.at

Sonntag:

11:30 – 18:00 Uhr: 3. Tag auf Sky Sport Golf

ab ca. 11:30 Uhr: „Featured Groups“ für Kunden im Livestream auf skysportaustria.at

Beitragsbild: Imago