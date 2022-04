Novak Djokovic hat sich bei seinem Heimturnier in Belgrad in die nächste Runde gezittert. Der Tennis-Superstar gewinnt im Achtelfinale der Serbia Open gegen seinen Landsmann Laslo Djere in drei Sätzen mit 2:6, 7:6 und 7:6. Im Viertelfinale bekommt es der 34-jährige Titelverteidiger mit dem ebenfalls in Belgrad geborenen Miomir Kecmanovic zu tun.

Bild: Imago