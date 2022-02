Serbiens Präsident dankt Djokovic für „großen Kampf“

Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hat am Donnerstag Novak Djokovic in Belgrad empfangen und dem Tennisstar für seinen „großen Kampf“ um die Teilnahme an den Australian Open in Melbourne gedankt.

Der gegen Corona nicht geimpfte Weltranglisten-Erste hatte das Grand-Slam-Turnier verpasst, nachdem ein australisches Bundesgericht nach tagelangem Streit über die Covid-19-Einreisebestimmungen entschieden hatte, das Visum des Serben zu annullieren.

„Danke für den großen Kampf, den Sie in Australien gekämpft haben“, sagte Vucic bei dem Treffen zu Djokovic. Der Präsident, der sich im April um eine Wiederwahl bewirbt, betonte zudem, dass der Tennisstar nicht für sich selbst, sondern auch „für sein Land“ gekämpft habe.

Djokovic, der bisher nicht öffentlich über die Ereignisse in Australien gesprochen hatte, bedankte sich für die Unterstützung und erklärte, dass er sich demnächst dazu äußern werde. „Sie haben hinter mir gestanden und sich in den internationalen Beziehungen in eine schwierige politische Position gebracht. Ich werde mich daran erinnern“, meinte der 34-Jährige. Belgrad hatte die Behandlung von Djokovic durch die australischen Behörden als „skandalös“ bezeichnet.