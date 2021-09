Serienmeister Salzburg gegen Rekordmeister SK Rapid mit Sky-Experte und Co-Kommentator Hans Krankl am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der Schlager am Sonntag mit Goleador Hans Krankl als Sky Experte und Co-Kommentator ab 16:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Zuvor ab 13:30 Uhr SK Sturm – WSG Tirol und Austria Klagenfurt – LASK exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Der Auftakt der 8. Runde am Samstag ab 16:00 Uhr mit Austria Wien – SCR Altach, SV Ried – WAC und Admira – TSV Hartberg exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Die Sky Experten am Wochenende: Walter Kogler am Samstag bzw. Hans Krankl und Toni Pfeffer am Sonntag

Wien, 16. September 2021 – Die 8. Runde der ADMIRAL Bundesliga wartet am Sonntag mit einem echten Highlight auf: Serienmeister Salzburg empfängt Rekordmeister SK Rapid.

Aus dem Stadion in Wals-Siezenheim stimmen Constanze Weiss und Sky Experte Hans Krankl ab 16:15 Uhr die Zuseher auf das Duell der beiden Rivalen ein. Der Goleador kommentiert zugleich mit David Eder den Schlager. Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Während die Salzburger nach dem perfekten Start mit sieben Ligasiegen aus sieben Spielen vor Selbstbewusstsein strotzen, läuft es für die Hütteldorfer in dieser Saison noch nicht ganz rund. Kann das Team von Dietmar Kühbauer die Superserie des amtierenden Meisters brechen? Die Antwort gibt es am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Auch am frühen Sonntagnachmittag dürfen sich die Zuseher:innen auf zwei Begegnungen freuen. Der SK Sturm will gegen Schlusslicht WSG Tirol die aktuelle Hochform bestätigen. Das Match ist ab 13:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Zeitgleich bestreitet der LASK in Klagenfurt das erste Ligaspiel nach dem Aus von Dominik Thalhammer. Ob die Oberösterreicher auf die Siegerstraße zurückkehren, kann live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 verfolgt werden. Beide Spiele werden überdies in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Los geht es bereits am Samstag mit drei Begegnungen. Die Wiener Austria peilt nach dem Erfolg über den LASK gegen den SCR Altach den nächsten Dreier an. Die Partie läuft live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Parallel empfängt das bisherige Überraschungsteam der Saison, die SV Ried, den WAC. Das Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. In der Südstadt trifft zeitgleich die Admira auf den TSV Hartberg. Die Begegnung ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen. Die drei Partien werden außerdem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Die 8. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 18. September 2021

16:00 Uhr:

FK Austria Wien – Cashpoint SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SV Guntamatic Ried – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FC Flyeralarm Admira – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Walter Kogler

Sonntag, 19. September 2021

13:30 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SK Austria Klagenfurt – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Toni Pfeffer

16:15 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Hans Krankl

19:00 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 2