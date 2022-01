Sesko-Viererpack: Salzburg feiert klaren Sieg bei Testspiel-Auftakt

via

via Sky Sport Austria

Der FC Red Bull Salzburg ist mit einem klaren Testspielsieg ins sportliche Frühjahr gestartet: Die Tabellenführer bezwangen Zweitligist SKU Amstetten deutlich mit 6:0.

Nach einer zunächst torlosen ersten Spielhälfte sorgte der Bundesliga-Meister in den zweiten 45 Minuten für einen Torreigen: Ein Viererpack von Benjamin Sesko innerhalb von nur neun Minuten stellte kurz nach Wiederbeginn deutliche Verhältnisse her. Anschließend trugen sich Maurits Kjaergaard und Nicolas Capaldo ebenfalls noch in die Torschützenliste ein.

2831 325 Benjamin Sesko Position Angriff Verein FC Red Bull Salzburg

Das nächste Testspiel nach dem klaren Auftaktsieg bestreitet Salzburg bereits am Dienstag gegen den Erstligakonkurrenten SV Ried.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.