Der FC Sevilla hat im Kampf um Rang zwei in der spanischen Fußball-Meisterschaft nicht voll punkten können.

Das Team von Trainer Julen Lopetegui musste sich am Freitagabend im Heimspiel gegen den Tabellen-17. Cadiz trotz eines frühen Treffers von Youssef En-Nesyri mit einem 1:1 begnügen. Sevilla zog damit zwar am FC Barcelona vorbei auf Rang zwei, könnte allerdings schon am Sonntag, wenn die Katalanen Mallorca empfangen, wieder verdrängt werden.

