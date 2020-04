Sevilla-Verteidiger wohl im Fokus von Barça und Liverpool

via

via Sky Sport Austria

Zwei prominente Vereine könnten sich im Sommer einen Showdown auf dem Transfermarkt leisten: Der FC Barcelona und der FC Liverpool sind offenbar an Diego Carlos vom FC Sevilla interessiert.

Das berichtet die spanische Zeitung Sport. Demnach haben beide Klubs ein Auge auf den 27-Jährigen geworfen. Der Innenverteidiger habe durch starke Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Schon bald könnte es zum Wettlauf kommen. Denn sowohl Barca als auch die Reds wollen auf der Position des Innenverteidigers nachrüsten.

Doch dieses Unterfangen wäre nicht gerade günstig. Für Carlos müssten die beiden Top-Klubs eine festgeschriebene Ablösesumme von 75 Millionen Euro an Sevilla überweisen. Möglicherweise hat Barcelona in diesem Poker die Nase vorn, denn Ivan Rakitic liebäugelt mit einem Wechsel nach Sevilla. Somit könnten die Katalanen Rakitic in diesen Deal mit einbeziehen.

