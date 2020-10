Shakhtar punktet auch gegen Inter

via

via Sky Sport Austria

Inter Mailand kam mit einem 0:0 bei Schachtar Donezk auch im zweiten Spiel als Favorit nicht über ein Remis hinaus.

Die Italiener waren in Kiew die gefährlichere Mannschaft, Donezk-Goalie Anatolij Trubin hielt seine Mannschaft gegen Romelu Lukaku (42./Lattenfreistoß) und Co. im Spiel. Inter hatte schon beim 2:2 gegen Mönchengladbach Punkte abgegeben, Schachtar hatte Real beim 3:2-Auswärtssieg in Madrid böse erwischt.

(APA)