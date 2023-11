Shakhtar schlägt Antwerpen und wahrt Chance aufs Achtelfinale

Shakhtar Donezk mischt in der Fußball-Champions-League weiter im Kampf um den Aufstieg ins Achtelfinale mit. Die Ukrainer besiegten am Dienstag im „Heimspiel“ in Hamburg Royal Antwerpen mit 1:0 (1:0) und halten nun in Gruppe H bei neun Punkten – so wie der FC Barcelona und FC Porto, die sich am Abend noch duellieren.

Donezk feierte den Sieg durch einen Treffer von Mykola Matviyenko per Kopf (12.). Antwerpen wird die Gruppe damit auf dem letzten Platz beenden. Für die Ukrainer war es der dritte Sieg in dieser CL-Gruppenphase.

Tor im VIDEO:

Matwijenko bringt Shakhtar Donezk in Führung (12.)



(APA)

Bild: Imago