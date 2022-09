Shakhtar und Celtic trennen sich remis

In Gruppe F trennten sich Shakhtar Donezk und Celtic Glasgow am zweiten Gruppenspieltag mit einem 1:1-Remis.

Celtic ging in der polnischen Hauptstadt, wo Donezk wegen des russischen Angriffskrieges seine Heimspiele austrägt, durch ein Eigentor von Artem Bondarenko (11.) in Führung. Der starke Mychajlo Mudryk (30.), der bereits beim 4:1 zum Auftakt in Leipzig getroffen hatte, glich aus. Für Glasgow war es nach dem 0:3 gegen Titelverteidiger Real Madrid der erste Punkt in Gruppe F.

