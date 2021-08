Shanghai bestätigt Arnautovic-Abgang

via

via Sky Sport Austria

Am Samstag verabschiedete sich Marko Arnautovic via Social Media noch selbst von Shanghai Port, am Sonntag verabschiedete sich Shanghai Port vom ÖFB-Teamspieler.

Der Ex-Verein des ÖFB-Stars vermeldet via Instagram eine “Einigung mit dem italienischen Klub FC Bologna über einen Transfer von Marko Arnautovic. Wir wünschen dir das Beste für deine weitere Karriere, Marko!”

Die offizielle Bestätigung von Bologna fehlt noch. Die Ablösesumme wird sich auf rund drei Millionen Euro belaufen.