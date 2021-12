Nach einem Last Minute-Treffer von Boban Nikolov in der 93. Minute kann Sheriff Tiraspol ein Unentschieden aus der Ukraine mitnehmen.

Die Hausherren gehen in der 42. Minute durch einen Treffer von Fernando in Führung gehen. Doch in der zweiten Hälfte kann Tiraspol das Spiel an sich reißen und noch in der Schlussminute drehen.

Sheriff Tiraspol stand vor dieser Partie schon als Gruppendritter fest und überwintert in der Europa League, Donetsk scheidet aus dem Europacup aus.

Bild: Imago