Shiffrin führt im Courchevel-Slalom – Liensberger setzt Fehlstart fort

Mikaela Shiffrin dominiert den Slalom-Weltcup weiter nach Belieben.

Die US-Amerikanerin führt nach dem ersten Durchgang des Nachtrennens in Courchevel mit acht Zehntel Vorsprung auf die Schweizerin Camille Rast. Die drittplatzierte Deutsche Lena Dürr liegt bereits über eine Sekunde (+1,16) zurück.

Auf Platz fünf folgt mit Katharina Truppe – ex aequo mit Anna Swenn Larsson – die beste Österreicherin. Drei Zehntel fehlen dem Duo auf das Podest.

Liensberger ausgeschieden

Katharina Liensberger schied aus. Die Vorarlbergerin, die in der Vorsaison bis zuletzt um die Slalomkugel mitfuhr, prolongierte damit ihren Fehlstart in die Olympiasaison.

„Ich habe wirklich attackiert, bin ins Fahren gekommen und wollte den vollen Speed in die Fläche mitnehmen. Ich wollte ans Limit gehen, war am Limit und leider darüber hinaus“, sagte Liensberger sichtbar enttäuscht im ORF. „Meistens kann man aus solchen Momenten am meisten lernen. Ich hoffe, dass ich stärker zurückkomme.“

In vier Rennen ihrer Paradedisziplin sah die Weltmeisterin von 2021 nur zweimal das Ziel und wurde dabei Zehnte und Sechste. Ihr Vertrauenstrainer Alexander Berthold setzt den zweiten Lauf in Courchevel (ab 20.45 Uhr).

Neben Liensberger erwischte es auch Kugelgewinnerin Zrinka Ljutic (CRO), die bisher stets am Podest stehende Lara Colturi (ALB) und die beiden Österreicherinnen Katharina Gallhuber und Franziska Gritsch im ersten Lauf. Shiffrin war wieder einmal über alle Dinge erhaben. Sie bescheinigte sich selbst einen „großartigen“ Lauf. „Es ist ein ziemlich herausfordernder Hang. Ich glaube, jede macht hier Fehler, es ist einfach wichtig, weiter zu attackieren.“ Shiffrin nimmt Anlauf zu ihrem fünften Slalomsieg in Serie, dem 68. im Slalom, dem 105. im Weltcup insgesamt.

