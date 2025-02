Shiffrin führt in Sestriere-Slalom – ÖSV-Duo mit Podestchancen

Am Sonntag könnte es mit dem 100. Erfolg im alpinen Skiweltcup für Mikaela Shiffrin klappen. Der US-Skistar führt im Slalom von Sestriere zur Halbzeit mit allerdings nur 0,09 Sek. Vorsprung auf die Kroatin Zrinka Ljutic und 0,34 auf die WM-Dritte Katharina Liensberger, die freilich noch Chancen auf den Tagessieg hat. Auch die hinter Paula Moltzan (USA/+0,38) auf Platz fünf liegende Katharina Truppe (+0,47) hat Podestplatzchancen. Weltmeisterin Camille Rast (SUI) schied aus.

„Ich war im Ziel nicht ganz sicher, weil ich die Ski mehr gehen lassen hätte können“, sagte die Vorarlbergerin Liensberger im ORF-TV-Interview. „Aber es ist ein enges Rennen, da ist alles drinnen. Es heißt voller Angriff.“ Die Kärntnerin Truppe erklärte, sie habe versucht zu pushen, es habe sich okay gefühlt. „Ich bin froh, dass es mir aufgegangen ist. Ich bin im zweiten auf Spuren eingestellt, die muss man treffen.“

Shiffrin winkt Jubiläumssieg in Sestriere

Shiffrin war bereits im November in Killington auf Angriff 100. Sieg im alpinen Ski-Weltcup. Beim Ausfall im Riesentorlauf hatte sie sich aber eine Bauchmuskelverletzung mit einer sieben Zentimeter tiefen Wunde zugezogen und musste operiert werden. Kurz vor der WM gab sie ihr Comeback, in Saalbach-Hinterglemm wurde sie Teamkombi-Weltmeisterin und Slalom-Fünfte. In den Riesentorläufen in Sestriere war sie 25. bzw. hatte die Qualifikation für den zweiten Durchgang verpasst.