Shiffrin reagiert auf Übersetzungs-Fauxpas

Mikaela Shiffrin nimmt den Fauxpas von ORF-Kommentator Peter Brunner mit Humor. In einem Instagram-Video reagiert die erfolgreichste Ski-Rennläuferin der Weltcup-Geschichte auf den Übersetzungsfehler, der mittlerweile auch international für Schlagzeilen sorgt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Mikaela Shiffrin ⛷💨 (@mikaelashiffrin)

Am Kronplatz sprach die US-Amerikanerin nach ihrem 84. Weltcuperfolg im Sieger-Interview offen über ihre Menstruationsbeschwerden. „I’m kind of in an unfortunate time of my monthly cycle, so I’m more tired“ („Ich bin gerade in einer ungünstigen Phase in meinem monatlichen Zyklus, also bin ich noch müder“), erklärte Shiffrin.

In der Live-Übertragung wurde diese Aussage jedoch simultan so übersetzt: „Es ist sehr anstrengend. Ich komme nicht einmal zum Radfahren, was ich jeden Monat mache.“

Einen Tag später reagiert die 27-Jährige nun auf Instagram und zeigt sich beim Strampeln am Hometrainer. „Nur für den Fall, dass noch jemand verwirrt ist … es ist meine Periode. Wir reden über meine Periode“, schreibt Shiffrin dazu.

Foto: GEPA/Instagram (@mikaelashiffrin)