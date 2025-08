Shootingstar Mboko stürmt ins Montreal-Semifinale

Kanadas Tennis-Shootingstar Victoria Mboko hat bei ihrem WTA-Heimspiel in Montreal ihren Siegeszug fortgesetzt und das Halbfinale erreicht.

Die 18-Jährige setzte sich 6:4, 6:2 gegen Jessica Bouzas Maneiro aus Spanien durch. Mboko steht damit erstmals in der Vorschlussrunde bei einem 1000er-Turnier. Dort trifft sie auf die Kasachin Jelena Rybakina.

„Ich freue mich riesig, hier im Halbfinale zu stehen“, sagte Mboko: „Ich möchte mich noch einmal bei allen für die Unterstützung bedanken. Es war unglaublich.“

Mboko ging als Nummer 85 der Welt in das Turnier. In der nächsten Woche wird sie im Ranking auf jeden Fall einen Platz unter den Top 50 haben. Vor ihrem Sieg gegen Bouzas Maneiro hatte die Kanadierin in Montreal bereits im Achtelfinale die Weltranglistenzweite Coco Gauff mit 6:1, 6:4 deklassiert.

